07 июня 2021
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Замминистра здравоохранения РФ в Кургане обсудит проблемы врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Легкоатлетический забег на призы Кавалера «Ордена Улыбки» в центре Илизарова. Курган, центр илизарова
В Кургане отметят 100-летие со дня рождения Гавриила Илизарова Фото:

В Центре Илизарова (в Кургане) ожидают приезда заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой. Она возглавит совещание, где обсудят проблемы ортопедии и травматологии, и сложности, связанные с работой медиков. Об этом URA.RU сообщили в отделе маркетинга медицинского учреждения.

«В Кургане пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию академика Гавриила Абрамовича Илизарова, 70-летию метода, предложенного им, и 50-летию Центра, который он основал в Кургане. Мероприятия посетит заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она возглавит отраслевое совещание по профилю травматология и ортопедия», — сказано в релизе.

Также состоится церемония гашения юбилейной почтовой марки с изображением Илизарова. Статус «Почетный профессор Центра Илизарова» будет присвоен 12 врачам, внесшим весомый вклад в развитие метода.

Продолжит череду праздничных мероприятий научный симпозиум, который стартует 16 июня, и продлится три дня. Научно-практическая конференция с международным участием «Илизаровские чтения» пройдет в гибридном очно-заочном формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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