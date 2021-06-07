Замминистра здравоохранения РФ в Кургане обсудит проблемы врачей

В Кургане отметят 100-летие со дня рождения Гавриила Илизарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центре Илизарова (в Кургане) ожидают приезда заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой. Она возглавит совещание, где обсудят проблемы ортопедии и травматологии, и сложности, связанные с работой медиков. Об этом URA.RU сообщили в отделе маркетинга медицинского учреждения.

«В Кургане пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию академика Гавриила Абрамовича Илизарова, 70-летию метода, предложенного им, и 50-летию Центра, который он основал в Кургане. Мероприятия посетит заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. Она возглавит отраслевое совещание по профилю травматология и ортопедия», — сказано в релизе.

Также состоится церемония гашения юбилейной почтовой марки с изображением Илизарова. Статус «Почетный профессор Центра Илизарова» будет присвоен 12 врачам, внесшим весомый вклад в развитие метода.

Продолжит череду праздничных мероприятий научный симпозиум, который стартует 16 июня, и продлится три дня. Научно-практическая конференция с международным участием «Илизаровские чтения» пройдет в гибридном очно-заочном формате.