07 июня 2021
06 июня 2021

В ХМАО начался всероссийский эксперимент с участием молодых семей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роддом. Челябинск, ребенок, роддом, палата рожениц, новорожденный
«Суперсервис» упростит получение справок после рождения ребенка Фото:

Правительство ХМАО готово к запуску сервиса для родителей, который позволит молодым семьям получить все необходимые документы на новорожденного, подав только одно заявление на портале «Госуслуги». Регион выступил в качестве пилотной площадки, но после эксперимента проект внедрят по всей стране. Об этом URA.RU рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

«Суперсервис позволяет при рождении ребенка запускать механизм подачи заявок автоматически. То есть на первом этапе внедрения этой технологии нужно заполнить заявление на Госуслугах, а после родители получат свидетельство о рождении, СНИЛС, также их ребенка поставят в очередь в детский сад», — сказал Ципорин.

По словам чиновника, позже планируется развитие системы до полной автоматизации. При рождении ребенка информация будет передаваться во все структуры без каких-либо заявлений и участия родителей. Сейчас региональные власти ждут, когда министерство цифрового развития РФ доработает проект на федеральном уровне, а после запустят в ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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