Пермские бизнесмены избавляются от ресторанов, баров и кафе

По ресторанному бизнесу серьезно ударила пандемия, полагают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматели в Перми избавляются от бизнеса, связанного с общепитом. Они выставили на продажу рестораны, кафе, бары и столовые. Объявления размещены на сайте Aвито.

Так, на сайте указано, что к продаже предлагается кафе-кондитерская Testofila, расположенное на улице Ленина, 44. Стоимость заведения собственник оценил в 1,8 млн. рублей. «Продам действующее кафе-кондитерскую в самом центре города Пермь (Старокирпичный переулок). Проработанное меню, техкарты. Все оборудование, мебель остается в кафе. Штат сотрудников полностью укомплектован и готов продолжить работу на нового владельца», — говорится в объявлении.

На улице Сибирской, 19А к продаже предлагается бар за 950 тыс. рублей. В стоимость продажи входит полностью укомплектованная техникой кухня, бар и два меблированных раздельных зала. По такой же стоимости выставлено на продажу действующее кафе «Бифштекс», которое находится на улице Тургенева, 16.

«Работает 1 год. За это время появилось много постоянных клиентов, в том числе для обслуживания клиентов, в том числе на доставку. Количество мест в зале 20 чел», — указано в объявлении. Собственник ресторана inПеkin (ул. Николая Островского, 76Б) оценил готовый бизнес в 490 тыс. рублей. Покупателю за эту цену предлагается два зала, детская комната, полностью оборудованная кухня, а также «наработанная база поставщиков, в том числе на продукты, которых нет в продаже в Перми».

Генеральный директор корпорации «Перспектива» Владимир Онянов желание избавиться от данного вида бизнеса связывает с последствиями пандемии. «В пандемию заведения общепита были закрыты. Конечно, бизнес пострадал, это факт — доходность снизалась», — пояснил URA.RU Онянов. В то же время, отметил эксперт, на рынке общепита идет обновление форматов: «Поколение поменялось, у него теперь другие запросы на общепит».

Пермский ресторатор Олег Ощепков также назвал пандемию в числе факторов, которые негативно отразились на бизнесе. Среди других причин он назвал снижение платежеспособности ключевых клиентских групп и отток активной и платежеспособной аудитории в Москву и Санкт-Петербург. «Мы наблюдаем серьезно выбывание экономически активного клиента, и это очень настораживающий тренд», — заявил Ощепков, добавив, что одновременно с закрытием одних проектов, бизнес в Перми не боится запускать и новые.