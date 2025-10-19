Сохранили в душе и воскресили из руин: как в Пермском крае создали музей запрещенного поэта

Портрет Бориса Пастернака работы Леонида Пастернака Фото: Данил Постаногов

В России есть всего три музея, посвященных всемирно известному поэту, писателю, лауреату Нобелевской премии Борису Пастернаку. Один из них находится в Пермском крае, в поселке Всеволодо-Вильва, где будущий автор «Доктора Живаго» провел полгода в 1916 году. Но долгие десятилетия об этом периоде жизни поэта никто не знал, хотя именно Пермь и поселок Ивака близ Всеволодо-Вильвы стали прообразами для места действия великого романа. Как энтузиасты из маленького поселка сумели отыскать и сохранить след Пастернака, добраться до губернатора Олега Чиркунова и добиться создания музея — в материале URA.RU.

Пастернак во Всеволодо-Вильве «косил» от армии?

В Прикамье Борис Пастернак приехал по приглашению Бориса Збарского, управляющего местными химическими заводами Саввы Морозова. Он провел во Всеволодо-Вильве всего полгода — с середины января до конца июня. Утверждать, что молодой поэт бежал от службы в армии и участия в Первой мировой войне, конечно, нельзя. Но поездка пришлась кстати — завод во Всеволодо-Вильве был приписан к Военному министерству, а значит работа здесь давала бронь от службы. Вообще Пастернак после травмы ноги был освобожден от армейской повинности, но в годы войны на фронт забирали и обладателей отсрочек. Но, как говорят исследователи творчества Пастернака, поэт действительно тогда бежал из Москвы. Но не от войны, а от личного и творческого кризиса. И это у него получилось. «В мае 1916 года во Всеволодо-Вильве началась большая поэзия Пастернака — новый мир ритмов, интонаций, звуков и образов», — писал в своей статье доктор филологический наук, профессор, основатель фонда «Юрятин» Владимир Абашев.

Как заметка в районке спасла память о поэте

Борис Пастернак во Всеволодо-Вильве Фото: предоставлено Татьяной Пастаноговой





О том, что в их поселке жил знаменитый поэт во Всеволодо-Вильве никто долгие десятилетия не знал. В конце 1950-х писатель в СССР вообще подвергся травле, так что это, конечно, не помогало восстановить его следы в уральском поселке. Но неожиданно заметка о пребывании Пастернака на Вильве появилась в местной районной газете «Боевой путь», вспоминает Татьяна Пастаногова — тогдашняя школьница, а ныне ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея, исследователь и популяризатор творчества Бориса Пастернака.

Татьяна Пастаногова: «Я счастлива, что судьба свела меня с историей Пастернака, что в этой истории я до сих пор живу, и это придает мне сил» Фото: Пермский краеведческий музей





«Где-то в 1970 году в газете „Боевой путь“ прошла информация, что Пастернак жил в нашем поселке. Даже опубликовали его стихи „Станция“ и „Ивака“. Тогда я еще в школе училась, и эта необычная фамилия запала мне в память. Но не более того», — говорит Татьяна Пастаногова.

По идее, этот момент можно назвать началом создания во Всеволодо-Вильве музея Пастернака. Но на самом деле впереди еще долгие почти 40 лет. Про заметку в газете и про Пастернака Татьяна Ивановна вспомнит уже в годы студенчества. В сборнике Владимира Радкевича она наткнется на стихотворение «Ивакинский конторщик». «Оно же про Пастернака. Тогда я вспомнила эту фамилию! Но официальной информации о пребывании поэта у нас все равно нигде не было», — вспоминает она.

Судьба дома Пастернака

В доме, где жил поэт, открыли больницу Фото: предоставлено Татьяной Пастаноговой





Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве — это, напомним, бывший дом управляющего заводами Бориса Збарского. Но в 1970-е годы здесь была расположена больница поселка. «Все жители Всеволодо-Вильвы именно так и знали этот дом, никак иначе. О его истории никто ничего не ведал. Здесь был стационар, родильное отделение, терапия, столовая… Знаменитой веранды, на которой фотографировался в 1916 году Пастернак, уже не было — ее заложили и сделали одной из палат больницы», — рассказывает Татьяна Пастаногова. Дальше — хуже. Когда построили новую больницу здание отдали под детский клуб, потом под общежитие, а в итоге вообще продали частному лицу.

«Новой хозяйке дома имя Бориса Пастернака ни о чем не говорило, так что она в начале 2000-х решила его разобрать. Мы за этим наблюдали со слезами на глазах. Разрушение продолжалось несколько лет, но мы ничего сделать не могли», — говорит Пастаногова.

У нас был только литературный ландшафт

В 2000-х годах дом снесли Фото: предоставлено Татьяной Пастаноговой





Все эти годы Татьяна Пастаногова занималась сохранением памяти о Борисе Пастернаке. После окончания вуза, она начала работать учителем литературы в родном поселке. Организовала в школе уголок писателя. Вместе с учениками оформили стенды, проводили литературные чтения. А в 1990-х в уральскую глубинку стали приезжать гости не только из столицы, но и из других стран. Все хотели посмотреть на Пастернаковские места.

«Итальянских студентов привозила к нам профессор университета в Сардинии. Она три года приезжала к нам, чтобы показать итальянцам наш литературный ландшафт. Мы проводили экскурсии по поселку. Возили туристов на Иваку… Тогда мне и во сне не снилось, что у нас появится музей Пастернака», — приводит пример Пастаногова. Приезжали любители творчества Пастернака и из других стран.

«Возили туристов на лошади на Иваку, устраивали «нападение партизан». Их роль играли местные жители», — вспоминает Анастасия Фирсова, которая сейчас возглавляет музей во Всеволодо-Вильве.

Случайности не случайны

Две важные случайности сдвинули с мертвой точки процесс создания музея. Два года подряд приезжал из Санкт-Петербурга во Всеволодо-Вильву режиссер Алексей Янковский. Во время одной из бесед Татьяна Пастаногова посетовала, что сохраняет здесь память о Пастернаке, изучает его творчество со школьниками, а об этом мало кто знает в Москве. Нет никаких контактов и с родственниками поэта. Как оказалось, Янковский не только знает адрес сына писателя, но и лично с ним знаком. Тогда Татьяна написала письмо Евгению Борисовичу Пастернаку. С тех пор их связала переписка. Евгений Борисович присылал книги, а также познакомил Татьяну Ивановну с другими исследователями творчества своего отца.

Одна из самых культовых фотографий молодого Бориса Пастернака в его музее Фото: Данил Постаногов





Вторая случайность — редкие фото Пастернака, сделанные во Всеволодо-Вильве. Их привез в поселок инженер энтузиаст из Москвы. «Музея тогда еще не было. Только в школе мы устроили самодельные стенды о Пастернаке. И вдруг — у нас оказываются фотографии поэта во Всеволодо-Вильве. Сейчас они всем известны, а тогда это был шок — нигде тогда таких фото в открытом доступе не было. Нам их привез московский инженер, краевед, который увлекался видимо и производством, и литературой. Принес он фото не к нам в школу, а в техническую библиотеку на заводе. А библиотека уже показала их нам», — рассказывает Пастаногова.

Филологи и губернатор

Одну из важнейших ролей в создании, наконец, настоящего музея Пастернака сыграл филолог, основатель фонда «Юрятин» Владимир Абашев. «Он был в Москве у сына Пастернака, который показал ему наше письмо. И вот однажды Абашев приехал к нам. Так завязалась наша дружба и мы начали работать вместе. К нам стала приезжать Анастасия Фирсова (сейчас заведующая музеем — URA.RU) со студентами, они собирали фольклорный материал. Наш школьный краеведческий кружок тоже работал — собирали истории. Материалы потом легли в основу книги „Всеволодо-Вильва на перекрестке русской культуры“», — говорит Пастаногова.

Именно Абашев «пробил» идею восстановления дома, где жил Пастернак. Он донес ее до властей региона. И вот в августе 2025 года кружок Татьяны Ивановны Пастаноговой официально признали.

«В августе 2025 года у нас в школе состоялся ученый совет. На него приехал губернатор Олег Анатольевич Чиркунов. Он поддержал инициативу Владимира Абашева о создании музея. Наше землячество включилось в работу — Николай Бухвалов (тогда замгубернатора, позже глава правительства Пермского края — URA.RU), Виктор Цодикович (тогда председатель Арбитражного суда Пермской области, вскоре председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда — URA.RU). Тогда на этом ученом совете и было принято решение — музею быть. Нас, наконец-то, признали», — вспоминает Пастаногова.

Стройка

Сын поэта Евгений Пастернак положил первый кирпич в основание музея Фото: предоставлено Татьяной Пастаноговой





Заложил первый камень в основание нового здания Дома Пастернака сын поэта Евгений Борисович Пастернак. Это случилось 5 июля 2006 года. В те дни в Пермском крае прошла масштабная научная конференция «Любовь пространства: поэтика места в художественном мире и судьбе Бориса Пастернака». На ней собрались пастернаковеды со всего мира, который приехали и во Всеволодо-Вильву. «Среди них были и те, кто лично общался с поэтом. Например, Мишель Окутюрье (один из переводчиков романа „Доктор Живаго“ на французский — URA.RU), Жорж Нива (почетный профессор Женевского университета — URA.RU). Мы встретились как родные люди, как будто сто лет знакомы. Такого международного события в нашем захолустье не было никогда до тех пор», — рассказывает Пастаногова.

Здание восстановили довольно-таки быстро. Уже в 2008 году музей открылся для посетителей. Построить его удалось благодаря сохранившемуся плану дома. В архивах удалось найти и полную опись имущества, которое находилось в нем в начале XX века. Это помогло с точностью воссоздать обстановку комнат, в которых жил Пастернак. Тогда же Дом Пастернака стал одним из филиалов Пермского краеведческого музея. Была только одна проблема — в здании зимой стоял дикий холод.

«Все сотрудницы музея получили комплект форменной зимней одежды — валенки и телогрейки», — подтверждает Анастасия Фирсова.

Систему отопления заменили только в 2025 году. В рамках ремонта была обновлена обшивка дома, уложен утеплитель, проведены другие работы. Теперь в Доме Пастернака тепло круглый год.

Дом Пастернака сейчас

Тепло в музее не только физически, но и душевно. Здесь с удовольствием принимают гостей. Татьяна Ивановна проводит увлекательные экскурсии. Вы узнаете не только о Борисе Пастернаке, но и о бизнесмене Савве Морозове, о промышленной истории Всеволодо-Вильвы. Не многие знают, что бывали в поселке не только Пастернак, но и писатель Антон Павлович Чехов, а также художник Исаак Ильич Левитан. Почему же музей посвящен Пастернаку? Спросите в музее.

Летом Дом Пастернака собирает масштабный фестиваль «TerraCotta на Вильве». В рамках этой арт-резиденции в поселок приезжают мастера керамического и ландшафтного искусства со всей России. Завершается фестиваль массовым праздником с огненным шоу. Весной в музее проводят Пастернаковские чтения. Круглый год сюда стоит приехать даже если вам вообще не интересен Борис Пастернак. На территории усадьбы уникальный музыкальный сад с арт-объектами, на которых можно исполнить мелодии, созвучные стихам поэта. На каждом могут одновременно играть несколько человек.

