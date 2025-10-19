Суд отказал в апелляции бывшему заводу пермского миллиардера Репина

Срочная новость Фото: © URA.RU

Арбитраж отклонил апелляционную жалобу ООО «Мясоперерабатывающий завод “Телец”» (Кунгур, Прикамье) - бывшее предприятие миллиардера Александра Репина. Решение о взыскании с производства компенсации за нарушение исключительных прав не изменилось, указано в сводной картотеке ведомства. "Суд оставил без удовлетворения жалобу ООО. Решение о взыскании с "Тельца" компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 млн рублей осталось без изменений", — указано в постановлении. Инициатором разбирательства выступила омская компания «Сибирские колбасы», которая в конце декабря прошлого года обратилась с иском к кунгурскому мясоперерабатывающему заводу. Первоначально истец требовал взыскать с ответчика 3 млн рублей за незаконное использование зарегистрированного товарного знака, а также запретить использование бренда «Уплетайка» при производстве и реализации продукции. Впоследствии размер исковых требований был увеличен до 14,3 млн рублей. В июле текущего года суд принял решение прекратить производство по части требований, касающихся запрета на использование обозначения «Уплетайка» пермским предприятием, однако постановил взыскать с ответчика 5 миллионов рублей компенсации за нарушение исключительных прав. Оставшиеся требования истца были отклонены, об этом URA.RU уже писало. Мясоперерабатывающий завод основали в 2006 году. Он специализируется на выпуске колбасных изделий из мяса свинины, говядины и птицы. В 2016 году производство оказался на грани банкротства. В это время руководитель холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил у собственников производства долговые обязательства, став основным владельцем ООО. Долги общества к апрелю 2022 года выросли до 790 млн рублей. Компания обратилась в арбитражный суд с иском о самобанкротстве, но заявление отклонили. Позже Репин вышел из состава учредителей, а само предприятие он назвал «неудачным проектом».