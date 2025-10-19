Пермячке удалось избежать тюрьмы за смертельное ДТП

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми местная жительница осуждена условна за смертельный наезд на пешехода. Об обвинительном приговоре сообщает Орджоникидзевский районный суд.

«43-летняя пермячка осуждена условно за наезд на пешехода со смертельным исходом. ДТП произошло в районе улицы Мелитопольской, когда женщина при повороте налево сбила женщину, переходившей дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась в больнице спустя несколько дней. В суде подсудимая частично признала вину, оспаривая связь между своими действиями и смертью пешехода. При этом было установлено, что пешеход также нарушила ПДД», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Суд назначил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишил женщину водительских прав на тот же период. На решение повлияли возмещение морального вреда в размере 500 тысяч рублей, оплата расходов на погребение, отсутствие отягчающих обстоятельств и нарушение ПДД самим пешеходом.

Продолжение после рекламы

Также суд принял во внимание состояние здоровья подсудимой. Приговор еще не вступил в законную силу.