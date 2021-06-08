08 июня 2021

Титов рассказал о геройском поступке Кудрина 20-летней давности

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Бизнес-омбудсмен Титов похвалил Алексея Кудрина Фото:

В начале двухтысячных министр финансов РФ Алексей Кудрин принял смелое решение, пойдя против интересов нефтяной отрасли. Об этом заявил журналистам российский бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Алексей Кудрин на поcту главы Минфина вообще геройский поступок совершил, когда ввел пошлину на экспорт нефти. <…> Все стабилизировал, пошел против интересов нефтяников. Представляете? С металлургами до сих пор так никто не решился сделать», — заявил он в интервью «Газете.ru», комментируя действия правительства в 2003—2004 годах. По словам Титова, тогда в Кабмине работала «пожарная команда» и она эффективно вывела страну из кризиса 90-х.

Алексей Кудрин возглавлял российское министерство финансов с мая 2000 года по сентябрь 2011 года. При нем серьезно сократился внешний долг РФ, Кудрин принял участие в проведении бюджетной и налоговой реформ. В настоящее время он возглавляет Счетную палату РФ. В рамках Петербургского экономического форума Кудрин заявил, что россияне могут ожидать выплат в рамках безусловного базового дохода. Там же он предупредил, что через 10 лет мир пройдет пик потребления нефти, к чему нужно готовиться уже сейчас, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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