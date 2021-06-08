08 июня 2021

«Интерфакс»: причиной пожара в больнице Рязани стали аппараты ИВЛ

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Новые ИВЛ в 40 ГКБ. Екатеринбург
Аппараты ИВЛ перегрузили электропроводку больницы (архивное фото) Фото:

В ОКБ имени Семашко в Рязани загорелась электропроводка. По данным СМИ, она не выдержала нагрузку от аппаратов ИВЛ, что стало причиной пожара.

«Пожар возник из-за воспламенения электропроводки, которая не выдержала большую нагрузку от аппаратов ИВЛ», — пишет «Интерфакс». Причиной смерти трех человек стал угарный газ, отмечает агентство.

Пожар в рязанской больнице произошел утром 9 июня. Возгорание произошло в реанимации учреждения. Погибли три человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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