«Интерфакс»: причиной пожара в больнице Рязани стали аппараты ИВЛ

Аппараты ИВЛ перегрузили электропроводку больницы (архивное фото)
В ОКБ имени Семашко в Рязани загорелась электропроводка. По данным СМИ, она не выдержала нагрузку от аппаратов ИВЛ, что стало причиной пожара.
«Пожар возник из-за воспламенения электропроводки, которая не выдержала большую нагрузку от аппаратов ИВЛ», — пишет «Интерфакс». Причиной смерти трех человек стал угарный газ, отмечает агентство.
Пожар в рязанской больнице произошел утром 9 июня. Возгорание произошло в реанимации учреждения. Погибли три человека.
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