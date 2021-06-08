08 июня 2021

В рязанской областной больнице сгорели люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в заброшенной больнице в Зеленой роще. Екатеринбург, пожар, огонь, окна без стекол
В Рязани загорелась областная больница имени Семашко Фото:

В Рязани утром 9 июня произошел пожар в больнице имени Семашко. Три человека погибли, 11 пострадали, сообщается в местной Единая Дежурно-диспетчерская Служба.

«По данным МЧС по Рязанской области, в 3:36 поступило сообщение о загорании в ОКБ им. Н. А. Семашко. По предварительной информации, пожар произошел в реанимационном отделении», — сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС.

Отмечается, что из больницы было эвакуировано 37 человек. Причина возгорания могло стать замыкание в работе медицинского оборудования.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...