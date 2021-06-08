В рязанской областной больнице сгорели люди

В Рязани утром 9 июня произошел пожар в больнице имени Семашко. Три человека погибли, 11 пострадали, сообщается в местной Единая Дежурно-диспетчерская Служба.
«По данным МЧС по Рязанской области, в 3:36 поступило сообщение о загорании в ОКБ им. Н. А. Семашко. По предварительной информации, пожар произошел в реанимационном отделении», — сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС.
Отмечается, что из больницы было эвакуировано 37 человек. Причина возгорания могло стать замыкание в работе медицинского оборудования.
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