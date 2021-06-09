Путин наградил разработчиков вакцины от коронавируса

Владимир Путин наградил ученых за разработку вакцины против коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин наградил директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, а также членов-корреспондентов РАН Дениса Логунова и Сергея Борисевича за разработку вакцины от коронавируса. Ученые получили государственные премии в области науки и технологий.

«Присудить государственную премию РФ в области науки и технологий 2020 года и присвоить почетное звание лауреата государственной премии Гинцбургу, Логунову, Борисевичу», — говорится в указе, размещенном на портале правовой информации. Документ опубликован 9 июня.

Центр имени Гамалеи — разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат был первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID.