Путин наградил разработчиков вакцины от коронавируса

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин наградил ученых за разработку вакцины против коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин наградил директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, а также членов-корреспондентов РАН Дениса Логунова и Сергея Борисевича за разработку вакцины от коронавируса. Ученые получили государственные премии в области науки и технологий.

«Присудить государственную премию РФ в области науки и технологий 2020 года и присвоить почетное звание лауреата государственной премии Гинцбургу, Логунову, Борисевичу», — говорится в указе, размещенном на портале правовой информации. Документ опубликован 9 июня.

Центр имени Гамалеи — разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат был первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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