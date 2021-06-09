Госдума ввела для силовиков новую льготу

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, совещание, руки за спиной, парадная форма, силовики, сотрудники уфсин
Сотрудникам ФСБ введут дополнительный отпуск длительностью до 10 суток Фото:

Для руководства и сотрудников ФСБ ввели понятие ненормированного служебного дня. Сотрудникам будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск до 10 суток. Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» приняли депутаты Госдумы.

«Принятие закона положительно скажется на реализации задач, возложенных на органы Федеральной службы безопасности», — сказано в пояснительной записке. Авторы поправок отмечают, что нововведение может коснуться и иных категорий сотрудников ФСБ.

Отмечается, что в некоторых федеральных органах исполнительной власти законодательством уже предусмотрена возможность установления для отдельных категорий сотрудников ненормированного служебного дня. К ним относятся МВД России, ФСО и ФСИН.

Ранее в операторов связи обязали предоставлять данные о мобильной геолокации абонента силовикам, не дожидаясь решения суда. Сотрудники ФСБ смогут получать информацию о том, с кем связывался человек, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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