Госдума ввела для силовиков новую льготу

Сотрудникам ФСБ введут дополнительный отпуск длительностью до 10 суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для руководства и сотрудников ФСБ ввели понятие ненормированного служебного дня. Сотрудникам будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск до 10 суток. Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» приняли депутаты Госдумы.

«Принятие закона положительно скажется на реализации задач, возложенных на органы Федеральной службы безопасности», — сказано в пояснительной записке. Авторы поправок отмечают, что нововведение может коснуться и иных категорий сотрудников ФСБ.

Отмечается, что в некоторых федеральных органах исполнительной власти законодательством уже предусмотрена возможность установления для отдельных категорий сотрудников ненормированного служебного дня. К ним относятся МВД России, ФСО и ФСИН.

Ранее в операторов связи обязали предоставлять данные о мобильной геолокации абонента силовикам, не дожидаясь решения суда. Сотрудники ФСБ смогут получать информацию о том, с кем связывался человек, передает RT.