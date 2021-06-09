Госдума упростила силовикам слежку за россиянами

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, силовики, мвд, акция, митинг, полиция, несанкционированная акция, несанкционированная
Операторов связи обязуют предоставлять силовикам данные о геолокации абонента Фото:

Операторы связи в РФ буду обязаны предоставлять данные о мобильной геолокации абонента, не дожидаясь решения суда. Соответствующие поправки в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» приняли депутаты Государственной Думы.

Согласно принятым поправкам, сотрудники МВД могут начать поиски пропавшего человека по данным его гаджетов на основании мотивированного постановления руководства. «Суд должен быть оповещен в течение 24 часов после получения данных о геолокации. В течение 48 часов с момента начала розыска сотрудники должны будут получить разрешение суда либо прекратить поиск по геолокации», — указано на сайте Госдумы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, силовики смогут получать информацию о том, с кем связывался человек, и где находился. «Это важное решение — в ходе поисковых работ счет идет на часы. Промедление из-за административных согласований может стоить человеку жизни», — отметил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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