Чиновники в Перми не выдали ребенку жизненно важное лекарство

Пермские чиновники отказались выдать ребенку жизненно важное лекарство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство здравоохранения Пермского края отказало в обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. Такое решение чиновники приняли, потому что препарат не указан в Стандарте медпомощи по данному заболеванию.

«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что ребенок нуждается в ежедневном применении данного медицинского изделия в составе постоянной базовой терапии заболевания по жизненным показаниям», — говорится на сайте министерства. В прокуратуру обратилась мать ребенка, после того как ей отказали в выдаче лекарства. После обращения ленинский районный суд Перми удовлетворил требования прокурора о возложении на министерство обязанности обеспечить ребенка нужными лекарствами.

URA.RU писало о том, что в Госдуме предложили законопроект, который изменит систему помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Изменения предполагают разрешить для лечения несовершеннолетних лекарства, которые предназначены для взрослых.