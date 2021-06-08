08 июня 2021
07 июня 2021

Чиновники в Перми не выдали ребенку жизненно важное лекарство

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские чиновники отказались выдать ребенку жизненно важное лекарство Фото:

Министерство здравоохранения Пермского края отказало в обеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края на своем сайте. Такое решение чиновники приняли, потому что препарат не указан в Стандарте медпомощи по данному заболеванию.

«В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что ребенок нуждается в ежедневном применении данного медицинского изделия в составе постоянной базовой терапии заболевания по жизненным показаниям», — говорится на сайте министерства. В прокуратуру обратилась мать ребенка, после того как ей отказали в выдаче лекарства. После обращения ленинский районный суд Перми удовлетворил требования прокурора о возложении на министерство обязанности обеспечить ребенка нужными лекарствами.

URA.RU писало о том, что в Госдуме предложили законопроект, который изменит систему помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Изменения предполагают разрешить для лечения несовершеннолетних лекарства, которые предназначены для взрослых.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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