Реконструкция Ленинградского моста началась весной и идет с опережением графика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реконструкция Ленинградского моста — одной из важнейших транспортных артерий Челябинска — завершится досрочно. Об этом заявила глава города Наталья Котова.

«По проекту срок реконструкции моста составлял 27 месяцев. Учитывая важность его для жителей города, мы решили сократить срок работ до 23 месяцев», — написала мэр в своем аккаунте в Instagram.

Cталежелезобетонный мост через реку Миасс по проспекту Победы построили в 1953 году. В 2019 году специалисты констатировали, что он находится в предаварийном состоянии. Были зафиксированы трещины в бетоне, металлические части проржавели, конструкции начали разрушаться.

С 1 мая 2021 года мост полностью закрыли для машин и пешеходов. Для частного и общественного транспорта предусмотрели объезд по автодороге «Меридиан» и новой развязке на улице Братьев Кашириных. Это повлекло дополнительные неудобства: резко вырос трафик на улице Российской.

Общая стоимость нового моста превысит 1 млрд рублей. Если 68 лет назад строители собрали сооружение на заклепках, то обновленный Ленинградский мост будет железобетонным.

Так будет выглядеть Ленинградский мост в 2022 году Фото: пресс-служба администрации Челябинска