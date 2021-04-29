В Челябинске полностью закрывают центральный мост

Ленинградский мост полностью закрывают для движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из главных путепроводов центра Челябинска, Ленинградский мост, полностью закрывается на ремонт с 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления транспорта мэрии Челябинска.

«Мост будет полностью закрыт для движения утром 1 мая. Возможно, ранним утром до перекрытия движения через него еще успеют проехать несколько маршрутов общественного транспорта», — заявили URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ремонтные работы завершатся в июле 2022 года.

Для частного и общественного транспорта предусмотрены пути объезда. Нагрузку на себя возьмет автодорога «Меридиан» и новый путепровод на улице Братьев Кашириных, что повлечет за собой увеличение трафика на улице Российской.

Ленинградский мост был построен еще в военные годы. После капитального ремонта мост будет расширен до шести полос. Решение о ремонте было принято в декабре 2020 года, дорожники планировали приступить к работе сразу после завершения строительства развязки на улице Братьев Кашириных.