29 апреля 2021

В Челябинске полностью закрывают центральный мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, ленинградский мост, проспект победы, реконструкция
Ленинградский мост полностью закрывают для движения Фото:

Один из главных путепроводов центра Челябинска, Ленинградский мост, полностью закрывается на ремонт с 1 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления транспорта мэрии Челябинска.

«Мост будет полностью закрыт для движения утром 1 мая. Возможно, ранним утром до перекрытия движения через него еще успеют проехать несколько маршрутов общественного транспорта», — заявили URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Ремонтные работы завершатся в июле 2022 года.

Для частного и общественного транспорта предусмотрены пути объезда. Нагрузку на себя возьмет автодорога «Меридиан» и новый путепровод на улице Братьев Кашириных, что повлечет за собой увеличение трафика на улице Российской.

Ленинградский мост был построен еще в военные годы. После капитального ремонта мост будет расширен до шести полос. Решение о ремонте было принято в декабре 2020 года, дорожники планировали приступить к работе сразу после завершения строительства развязки на улице Братьев Кашириных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...