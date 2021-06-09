В Госдуме предложили увеличить пенсию для многодетных родителей

Госдума рассматривает законопроект об увеличении пенсионного коэффициента для многодетных родителей Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

В Госдуму направили законопроект об увеличении пенсионного коэффициента для родителей, воспитывающих пять и более детей. Документ размещен в базе законопроектов нижней палаты парламента.

«В случае принятия законопроекта родитель, осуществлявший уход за пятью детьми, мог бы получить в 2021 году прибавку к пенсии в размере 3 203 рублей, а осуществлявший уход за шестью детьми — 4 003 рубля и т. д.», — говорится в пояснительной записке к документу. Сейчас же родитель, осуществлявший уход за пятью и более детьми должен получить прибавку к пенсии в размере 2 402,3 рубля.

С июня в России начали доплачивать пожилым людям, имеющим право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, если их возраст достиг 80 лет. С первого же месяца после дня рождения такие пенсионеры будут автоматически получать на 6044 рубля больше, передает телеканал 360.

Ранее Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков призвал президента России Владимира Путина обратить внимание на индексацию пенсии для работающих пенсионеров. По мнению Шмакова, необходимо устранить возникшую несправедливость и вернуть недоплаченные суммы, сообщает RT.