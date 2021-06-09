Депутат Госдумы заявил о бессмысленности дорожных камер

Дорожные камеры не могут определить, в каком состоянии человек находится за рулем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Камеры фото- и видеофиксации не могут обеспечить безопасность дорожного движения в России, так как их задача состоит только в рассылке штрафов водителям. Об этом разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

«Камеры на каждом шагу, но что они видят? Камеры ни черта не видят, кроме нарушений ПДД. Ну, зафиксировала она нарушение [со стороны] транспортного средства, пришло „письмо счастья“ собственнику автомобиля, и все. А кто проверит эту машину? Кто ее остановит?» — высказался в беседе с URA.RU Лысаков.

Парламентарий подчеркнул, что камеры дорожного движения не могут определить, в каком состоянии водитель находится за рулем автомобиля. «Камеры не видят, кто вообще за рулем. Человек, у которого нет прав вообще и никогда не было? Человек, который лишен прав? Человек под наркотиками или наглотавшийся психотропных препаратов? Камеры не знают этого, не видят», — отметил депутат Госдумы. Он добавил, что широкое применение камер в России приведет к тупику.

Ранее координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что систему фото- и видеофиксации нарушений на дорогах нужно изменить так, чтобы она перестала быть просто способом сбора денег с водителей. По мнению собеседника URA.RU, для этого придется вернуть на службу патрульных и реформировать структуру работы с камерами.

URA.RU направило запрос в МВД. В нем были заданы вопросы о работе дорожных камер и их влиянии на безопасность движения.