Росстат: рост цен на бензин превысил уровень инфляции

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Цены на бензин выросли на 0,23% Фото:

С 1 по 7 июня розничная стоимость бензина возросла на 0,23% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель превысил уровень инфляции в стране, сообщает Росстат.

«Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, дизельное топливо — не изменились», — указано на сайте Росстата. При этом средняя инфляция в России была 0,16%. Цена бензина превысила уровень инфляции в 1,44 раза.

Цена бензина растет выше инфляции с начала 2021 года. С 1 января стоимость возросла на 4,08% при средней инфляции в 3,65%.

В апреле ФАС объяснила причины роста цен на бензин. На цены влияют колебания на нефтяном рынке и низкие температуры. Об этом пишет «Утро.ру».

Ранее в Независимом топливном союзе спрогнозировали рост цен на бензин летом. По прогнозу, цены летом возрастут на 1,5% из-за высокого спроса. Также отмечается, что цены на бензин уже обогнали инфляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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