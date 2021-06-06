В топливных союзах России предрекли рост цен на бензин летом

Летом увеличится спрос на бензин, что приведет к росту цен на него, считает Григорий Баженов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За лето цены на бензин в России в среднем вырастут на 1,5%. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

«У нас сейчас наступила пора высокого спроса, и, соответственно, это начинает стимулировать рост оптовых цен. Растут оптовые цены — это транслируется в розницу. Пытаются этот процесс смягчить, но не получится это сделать: ситуация выходит за пределы тех коридоров, которые позволяют что-то регулировать. Летом процента на полтора цены вырастут», — заявил аналитик.

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в беседе с URA.RU выразил уверенность, что цены на бензин не вырастут выше инфляции. «Для автомобилистов рост в пределах инфляции, потому что в любом случае нефтяные компании будут центы держать на этом уровне. Они будут терять в рознице, но будут зарабатывать оптом. Есть некие соглашения, поэтому розничный рынок конкурентный и большого роста цен не будет», — объяснил собеседник агентства.

Григорий Баженов не согласился с прогнозом главы РТС. «Цены уже обогнали инфляцию. О чем речь? В Российском топливном союзе толком не знают, как прогнозируется вся эта история. Они повторяют мантры регуляторов. У нас своя собственная аналитика, собственный прогноз. Уже сейчас цены на бензин поднялись выше инфляции. И они растут каждую неделю. Росстат отчитывается не во всех регионах, но в целом в большинстве регионов наблюдается рост цен», — заключил руководитель аналитического центра НТС.