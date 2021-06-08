В полиции Кургана прокомментировали массовую драку

Полиция проводит проверку после массовой драки в Кургане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После массовой драки в Кургане возле бара по ул. Советская, 128, заявлений в полицию не поступало. По видео, опубликованному в СМИ, проводится проверка. Об этом URA.RU сообщили в пресс службе УМВД России по Курганской области.

По данным полиции, драка была ночью 6 июня. «Прибывшим нарядом ППСП на месте происшествия обнаружен гражданин в состоянии алкогольного опьянения, который оказал сопротивление сотрудникам полиции, в связи чем был доставлен в отдел полиции 1 УМВД России по г. Кургану. По решению суда за совершенное административное правонарушение ему назначен штраф. В медицинские учреждения с телесными повреждениями после конфликта никто не обращался», — уточнили в ведомстве.

По данным с камер наблюдения, после потасовки курганцы разошлись. Заявлений в полицию от них не поступало. По материалам СМИ проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в массовой драке возле бара в Кургане приняли участие около 10 человек. Один из молодых людей после падения не смог подняться.