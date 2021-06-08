В Кургане подрались не менее 10 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Кургана на улице Советская, 128, произошла массовая драка. Участие в ней приняли не менее 10 человек. Об этом URA.RU сообщил инсайдер и предоставил видео.

«Драка случила возле одного из баров в центре города. Молодые люди подрались 7 июня», — сообщает очевидец.

Начало конфликта на видео не попало. Очевидцу удалось снять, как молодые люди уже дерутся. Некоторые из участников были избитыми, со следами побоев на лице. Мужчин пытались разнимать женщины, однако это не помогало.

Потасовки между участниками драки возникали сразу в нескольких местах. Где-то упавшего противника пинали сразу несколько человек. Одного из молодых людей мужчина перебросил через себя. Тот приземлился на шею и больше не двигался.

В пресс-службу УМВД России по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что бывшего смотрящего курганской колонии Максима Рябова в Шадринске застрелили в ходе криминальной встречи. Разборка обернулась смертью одного и ножевыми ранениями другого участника.