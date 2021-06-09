Губернатор Куйвашев дал поручения после смертельного ДТП в Лесном

Минздраву поручено оказать необходимую помощь пострадавшим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручения правительству региона и администрации города Лесного после ДТП, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Евгений Куйвашев дал поручения правительству и администрации города Лесного в связи с ДТП, произошедшем утром 10 июня на остановке общественного транспорта с участием маршрутного автобуса №4», — сказано в сообщении. Также отмечено, что минздраву области поручено оказать необходимую помощь пострадавшим в местной медсанчасти. Кроме того, особое поручение оперативно включиться в работу выдано министерству общественной безопасности региона.

ДТП, в результате которого погибли шестеро рабочих, произошло в Лесном. Автобус, который вез рабочих, въехал в остановку. Обстоятельства ДТП выясняются.