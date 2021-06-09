09 июня 2021

В свердловском городе автобус въехал в остановку, шестеро погибли

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
У автобуса отказали тормоза (фото их архива) Фото:

В Лесном Свердловской области у автобуса отказали тормоза, и он въехал в остановку. Шесть человек погибли, четверо пострадали.

«Автобус вез рабочих на завод», — рассказал URA.RU собственный источник. «Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Там пообещали предоставить информацию позже.

«Пятнадцать человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Свердловской области», — уточняет ТАСС. ДТП произошло в городском поселке Горном в Лесном, на улице Калинина, дополняет РИА «Новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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