В свердловском городе автобус въехал в остановку, шестеро погибли

У автобуса отказали тормоза (фото их архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лесном Свердловской области у автобуса отказали тормоза, и он въехал в остановку. Шесть человек погибли, четверо пострадали.

«Автобус вез рабочих на завод», — рассказал URA.RU собственный источник. «Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Там пообещали предоставить информацию позже.

«Пятнадцать человек доставлены в больницу после ДТП с автобусом в Свердловской области», — уточняет ТАСС. ДТП произошло в городском поселке Горном в Лесном, на улице Калинина, дополняет РИА «Новости».