Курганец возил на санках мертвую подругу

Мужчина сознался в убийстве сожительницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Целинного района Курганской области будут судить за убийство своей сожительницы. Его удалось поймать благодаря местным жителям, которые увидели, как мужчина вез труп на санках, сообщает региональное следственное управление СК России.

Преступление было совершено 27 февраля. По данным следствия, 50-летний обвиняемый вместе с сожительницей 1963 года рождения были у односельчанки, которой помогали расчистить снег. Во время последующего за этим распития алкоголя мужчина поссорился со своей подругой и ударил ее лопатой по голове.

«От причиненных телесных повреждений женщина скончалась через непродолжительное время. Предполагая, что потерпевшая жива, мужчина на санках повез ее домой», — сообщили в СУ СК. Его заметили местные жители, которые сообщили об этом в правоохранительные органы. На допросе мужчина признал вину и раскаялся.

Уголовное дело возбуждалось по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). На время следствия обвиняемого заключили под стражу. Сейчас следственные действия завершены. Материалы переданы в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2019 году в Макушинском районе Курганской области мужчина убил продавца местного магазина, чтобы похитить продукты, сотовый телефон и тысячу рублей. Похищенные продукты он погрузил на санки и скрылся. При этом злоумышленник попал в обзор камер наблюдения. Суд приговорил его к 21 году лишения свободы в колонии особого режима.