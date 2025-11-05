В Курганском перинатальном центре приняли рекордное число родов

В Курганском перинатальном центре за месяц родилось пять пар близнецов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Курганском областном перинатальном центре в октябре приняли рекордное число родов — 313. Такие цифры зафиксированы впервые за два года. Об этом сообщила главврач медучреждения Татьяна Осина.

«Месяц оказался поистине плодотворным. Впервые за 2024 и 2025 годы мы наблюдаем такой рекордный показатель по количеству родов. Их было в октябре — 313. На свет появилось 318 малышей», — написала главврач Курганского областного перинатального центра Татьяна Осина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она также отметила, что в октябре на свет появились сразу пять пар близнецов. Среди них — две пары мальчиков, две пары девочек и одна двойня, где родились брат и сестра.

Продолжение после рекламы

Кроме того, главврач подчеркнула разнообразие статистики. Первенцами стали 108 малышей, вторыми в семьях родились 100 младенцев, третьими — 64, четвертыми — 22, пятыми — 12, а шестыми и последующими — семь детей.

Возраст рожениц тоже очень разный. Десять стали мамами в 19 лет. После 45 решились родить три женщины. Основной же возраст курганских мам — от 20 до 39 лет.