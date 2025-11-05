Логотип РИА URA.RU
Шумков намерен заняться ремонтом дорог в двух районах Кургана с частным сектором

06 ноября 2025 в 02:56
В Кургане в Рябково и Восточном отремонтируют дороги в течение двух лет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков намерен вплотную заняться ремонтом дорог в Рябково и Восточном. Дорожные работы в двух районах с частным сектором планируется провести в ближайшие пару лет. Об этом глава региона заявил в соцсетях по итогам визита в госпиталь, расположенном в Рябково.

«Традиционно в конце года посещаем госпиталь ветеранов войн. Главный врач госпиталя Владимир Семенов еще и депутат облдумы. Потому с ним, а также с главой города обсудили продолжение асфальтирования дорог и здесь, в Рябково, и в Восточном, который он представляет. Последние два года плотно этим позанимались. Будем продолжать. Попросил коллег подготовить совместно с жителями перечень дорог в планы дорожных работ 2026/27 годов», — написал Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

Дорожные работы в Курганской области ведутся в рамках долгосрочной программы развития транспортной инфраструктуры региона. За последние семь лет в области было построено и отремонтировано 2 750 километров дорог и десятки мостов. Утвержден план ремонтов в Кургане, Шадринске и семи других населенных пунктах, включая Шумиху, Кетово, Петухово, Куртамыш, Глядянское, Варгаши и Белозерское.

