В Курганской области увеличилась зарплата работников организаций
В Курганской области среднемесячная зарплата составила 70 809,8 рубля
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Курганской области увеличилась заработная плата работников организаций. В среднем они получают более 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловскстата.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь — август 2025 года составила 70 809,8 рубля и по сравнению с соответствующим периодом 2024 года возросла на 17,3%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на 6,3%», — сообщает Свердловскстат.
Ранее РЖД сообщало об индексации заработной платы сотрудников с 30 декабря на 5,12%. Решение об индексации было принято с учетом финансово-экономической ситуации в стране и отрасли.
