Школьников Кургана зовут в торговый центр на бесплатный фестиваль робототехники

Фестиваль робототехники пройдет в Кургане Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Школьники 4-8 классов смогут узнать о создании роботов, программировании игр и проектировании будущего на бесплатном фестивале «ТехноФест», который пройдет в Кургане 8 ноября в торгово-развлекательном центре «ГиперСити». На мастер-классах ребята познакомятся с современными IT-профессиями и поучаствуют в практических занятиях. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования.

«На мастер-классах школьники узнают о самых современных IT-профессиях, попробуют себя в деле, познакомятся с центрами и клубами дополнительного образования: „Техногик“, „IT-CUBE“, „Прогрессор“, „ТехноФича“, „Машинариум“, „Расти и лети“ — они расскажут все о своих программах», — сообщила пресс-служба департамента образования Курганской области. Фестиваль пройдет с 14:00 до 18:00 на первом этаже торгового центра.

По сообщению департамента, участники мероприятия получат призы и сувениры. Вход на фестиваль свободный, приглашаются как школьники, так и их родители.

Продолжение после рекламы