Редкую монету по цене автомобиля продают в Кургане. Скрин

06 ноября 2025 в 00:28
В Кургане редкую пятирублевую монету продают почти за миллион

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане выставили на продажу редкую монету по цене автомобиля. Владелец надеется выручить за нее 900 тысяч рублей. Объявление опубликовано на популярном сайте.

«Редкая монета пять рублей с браком. Цена 900 тысяч рублей. Год выпуска 1999», — указано в объявлении.

Владелец также уточняет, что не намерен менять ее и давать консультации. Продать монету готов только реальным покупателям.

В Кургане за 900 тысяч рублей можно купить автомобиль. За такую цену на продажу выставлены подержанные, но в хорошем состоянии иномарки Hyundai Santa Fe, Kia Ceed, Nissan Teana и другие машины. Также за эти деньги можно взять прошлогоднюю «Ладу Гранта».

На оборотной стороне монеты есть брак, что делает ее редкой и дорогой

Фото: Сайт популярных объявлений



Ранее на рынке подержанных автомобилей в Кургане появлялись предложения о продаже редких и дорогостоящих машин, включая несколько Mercedes-Benz G-класса стоимостью от 1,65 млн рублей. Рынок вторичных товаров в городе характеризуется наличием как предметов коллекционирования, так и автомобилей премиум-класса.

