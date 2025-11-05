Редкую монету по цене автомобиля продают в Кургане. Скрин
В Кургане редкую пятирублевую монету продают почти за миллион
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане выставили на продажу редкую монету по цене автомобиля. Владелец надеется выручить за нее 900 тысяч рублей. Объявление опубликовано на популярном сайте.
«Редкая монета пять рублей с браком. Цена 900 тысяч рублей. Год выпуска 1999», — указано в объявлении.
Владелец также уточняет, что не намерен менять ее и давать консультации. Продать монету готов только реальным покупателям.
В Кургане за 900 тысяч рублей можно купить автомобиль. За такую цену на продажу выставлены подержанные, но в хорошем состоянии иномарки Hyundai Santa Fe, Kia Ceed, Nissan Teana и другие машины. Также за эти деньги можно взять прошлогоднюю «Ладу Гранта».
На оборотной стороне монеты есть брак, что делает ее редкой и дорогой
Фото: Сайт популярных объявлений
Ранее на рынке подержанных автомобилей в Кургане появлялись предложения о продаже редких и дорогостоящих машин, включая несколько Mercedes-Benz G-класса стоимостью от 1,65 млн рублей. Рынок вторичных товаров в городе характеризуется наличием как предметов коллекционирования, так и автомобилей премиум-класса.
