Последствия ДТП до сих пор не ликвидированы Фото: «Нужно соблюдать ПДД!» (ГИБДД УМВД России по городу Челябинску) «ВКонтакте»

Крупное ДТП с участие пяти автомобилей произошло 10 июня в Ленинском районе Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, в результате массовой аварии один человек погиб.

«По предварительной информации 10 около 17.00 часов на регулируемом перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса произошло столкновение автомобилей Лада Гранта, Фольксваген, Рено Сандеро, Шкода и Ниссан, — уточнили в пресс-службе. — В результате ДТП пассажир автомобиля Лада от полученных травм скончался на месте происшествия».

Перекресток, где произошло столкновение машин, явялется одним из самых оживленных в районе. Автомобилисты сообщают, что из-за ДТП, на месте которого все еще работают экстренные службы, образовалась огромная пробка на въезде в Ленинский район со стороны железнодорожного вокзала.

«Сейчас мост полностью заполнен машинами. Кому повезло, тот заранее выбирает другую дорогу. По факту с этой стороны въезд заблокирован», — рассказал читатель URA.RU.

Авария произошла на перекрестке Барбюса и Дзержинского Фото: «Нужно соблюдать ПДД!» (ГИБДД УМВД России по городу Челябинску) «ВКонтакте»

Все машины получили повреждения Фото: «Нужно соблюдать ПДД!» (ГИБДД УМВД России по городу Челябинску) «ВКонтакте»

На месте работает полиция Фото: «Нужно соблюдать ПДД!» (ГИБДД УМВД России по городу Челябинску) «ВКонтакте»