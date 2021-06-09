09 июня 2021

В Челябинске столкнулись пять машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ДТП до сих пор не ликвидированы Фото:

Крупное ДТП с участие пяти автомобилей произошло 10 июня в Ленинском районе Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, в результате массовой аварии один человек погиб.

«По предварительной информации 10 около 17.00 часов на регулируемом перекрестке улиц Дзержинского и Барбюса произошло столкновение автомобилей Лада Гранта, Фольксваген, Рено Сандеро, Шкода и Ниссан, — уточнили в пресс-службе. — В результате ДТП пассажир автомобиля Лада от полученных травм скончался на месте происшествия».

Перекресток, где произошло столкновение машин, явялется одним из самых оживленных в районе. Автомобилисты сообщают, что из-за ДТП, на месте которого все еще работают экстренные службы, образовалась огромная пробка на въезде в Ленинский район со стороны железнодорожного вокзала.

«Сейчас мост полностью заполнен машинами. Кому повезло, тот заранее выбирает другую дорогу. По факту с этой стороны въезд заблокирован», — рассказал читатель URA.RU.

Авария произошла на перекрестке Барбюса и Дзержинского
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Все машины получили повреждения
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На месте работает полиция
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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