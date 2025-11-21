Таких Игр вы еще не видели: вышел трейлер фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

«Голодные игры: Рассвет жатвы» — американский фантастический фильм Фото: Color Force / Lionsgate Films / Wikipedia / Public domain

Студия Lionsgate 20 ноября 2025 представила дебютный трейлер долгожданного фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы». Это второй приквел культовой франшизы, рассказывающий о молодых годах Хеймитча Эбернети и его победе в легендарных 50-х Голодных играх — самых кровавых за всю историю турнира. Подробнее о том, что показали в трейлере, о связи с предыдущими частями и об актерском составе — в материале URA.RU.

Что показали в трейлере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Первый тизер «Рассвета жатвы» сразу погружает зрителей в атмосферу тревожного ожидания. В центре — 16-летний Хеймитч Эбернети из Дистрикта 12, который молится, чтобы жребий Жатвы обошел его стороной. Голос за кадром, принадлежащий Вуди Харрельсону (игравшему взрослого Хеймитча в оригинальной тетралогии), мрачно предупреждает: таких Игр вы еще не видели.

50-е Голодные игры, так же известные как Вторая Квартальная бойня, стали поворотным моментом в истории Панема. Президент Сноу объявил особое условие: в честь юбилея каждый дистрикт должен отправить на арену не двух, а четырех трибутов. Всего в соревновании приняли участие 48 человек, что сделало эти Игры самыми масштабными и жестокими.

В тизере впервые показали арену — извергающийся вулкан, из огня которого рождаются два силуэта: сойка-пересмешница и змея, сплетающиеся в единый организм. Это символическое изображение отражает главный конфликт франшизы — борьбу между угнетенными дистриктами и властью Капитолия. Хеймитч из Дистрикта 12 прекрасно знает: его родной район не побеждал на Играх сорок лет. Шансы выжить вчетвером против 44 других участников ничтожно малы.

Временная линия фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы»

Сюжет является приквелом, действие которого происходит за 24 года до событий первой книги, в день 50-х Голодных игр Фото: Кадр из фильма «Голодные игры: рассвет жатвы», реж. Фрэнсис Лоуренс, 2026, Color Force

«Рассвет жатвы» становится шестым фильмом франшизы и вторым приквелом после «Баллады о змеях и певчих птицах» (2023). Первый приквел показал юность Кориолана Сноу во время 10-х Голодных игр — примерно за 64 года до событий с Китнисс Эвердин. Тогда зрители увидели, как молодой студент стал наставником Люси Грей Бэйрд и как его амбиции превратили его в диктатора.

Новый фильм переносит действие на несколько десятилетий вперед. События разворачиваются примерно через 40 лет после «Баллады» и за 24 года до того момента, когда на арену впервые ступила Китнисс Эвердин. К этому времени Кориолан Сноу уже много лет правит Панемом, превратив Голодные игры в отточенное телевизионное шоу.

Таким образом, «Рассвет жатвы» является мостом между двумя эпохами франшизы. Зрители увидят, как формировались традиции Игр, и узнают предысторию Хеймитча Эбернети — ключевого персонажа оригинальной трилогии, наставника Китнисс. Именно его победа в 50-х Играх сделала циничного алкоголика тем, кем он стал.

1/2 Актер Джозеф Зада воплотил образ Хеймича Эбернети Фото: Кадр из фильма "Голодные игры: рассвет жатвы", реж. Фрэнсис Лоуренс, 2026, Color Force

Одной из главных особенностей «Рассвета жатвы» стал актерский состав, воссоздающий молодые версии персонажей, знакомых фанатам франшизы.

Центральная роль — молодой Хеймитч Эбернети — досталась 20-летнему австралийскому актеру Джозефу Заде. Ранее он снимался в сериалах «Мы были лжецами» и «Черная стерва», но «Голодные игры» станут его первым крупным голливудским проектом. Заде предстоит показать героя совершенно иным — как полного сил юношу, столкнувшегося с настоящим кошмаром.

Второй трибуткой из Дистрикта 12 станет Мэйсили Доннер в исполнении Маккенны Грейс («Одаренная», «Охотники за привидениями»). Именно ей принадлежала брошь сойки-пересмешницы, которая позже перешла к Китнисс и стала символом революции.

Особое внимание привлекает возвращение культовых персонажей в новом исполнении. Кориолана Сноу, которого в оригинале играл Дональд Сазерленд, а в «Балладе» — Том Блайт, на этот раз воплотит Рэйф Файнс. Британский актер, известный по ролям лорда Волан-де-Морта в «Гарри Поттере» и Эймоса Гёта в «Списке Шиндлера», идеально подходит для образа зрелого тирана. Продюсер Нина Джейкобсон отмечала, что выбор Файнса — дань памяти Дональду Сазерленду, скончавшемуся в 2024 году.

Молодую Эффи Тринкет, чей образ в оригинале создала Элизабет Бэнкс, сыграет Эль Фаннинг («Малефисента»). В «Рассвете жатвы» она предстанет амбициозной помощницей, делающей первые шаги в профессии. По сюжету молодая Эффи появляется по просьбе своей младшей сестры Прозерпины (Айрис Апатоу).

Ральф Файнс в роли президента Сноу Фото: Кадр из фильма «Голодные игры: рассвет жатвы», реж. Фрэнсис Лоуренс, 2026, Color Force

Киран Калкин, свежий обладатель «Оскара» за «Настоящую боль», воплотит молодого Цезаря Фликермана — будущего шоумена и ведущего Игр. В оригинале эту роль исполнял Стэнли Туччи. Калкин покажет Цезаря в начале карьеры — менее уверенного, но уже одержимого желанием нравиться публике.

Джесси Племонс («Во все тяжкие») сыграет молодого Плутарха Хевенсби — будущего главу Игр, которого в оригинале воплотил Филип Сеймур Хоффман. В «Рассвете жатвы» Плутарх еще не влиятельный распорядитель, а 21-летний оператор, приписанный к Дистрикту 12. Фанаты отмечают внешнее сходство Племонса с Хоффманом.

Также в фильме снимутся Майя Хоук («Очень странные дела») в роли молодой Вайресс, Келвин Харрисон-младший — Бити, Лили Тейлор — Мэгз Фланаган, Гленн Клоуз — Друзилла Сикль и Уитни Пик — Ленор Дав Бэйрд, возлюбленная Хеймитча.

Дорога на арену: производство новых «Голодных игр» и путь к премьере

Премьера фильма запланирована на 20 ноября 2026 года Фото: Кадр из фильма «Голодные игры: рассвет жатвы», реж. Фрэнсис Лоуренс, 2026, Color Force

За режиссерским креслом «Рассвета жатвы» вновь оказался Фрэнсис Лоуренс — мастер франшизы. Он снял четыре предыдущих фильма серии: «И вспыхнет пламя» (2013), обе части «Сойки-пересмешницы» (2014-2015) и «Балладу о змеях и певчих птицах» (2023). Лоуренс не работал только над первым фильмом 2012 года. Именно он определил визуальный стиль большей части франшизы.

Сценарий написал Билли Рэй, работавший над первым фильмом «Голодные игры» 2012 года. Среди других его работ — «Капитан Филлипс» и «Дело Ричарда Джуэлла». Производством занимается компания Color Force с продюсерами Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном, стоявшими за всеми предыдущими фильмами.

Съемки стартовали летом 2025 года в Европе: горный муниципалитет Сомьедо в Испании и несколько площадок в Германии. Первое видео с площадки с участием Джозефа Зады было представлено 6 августа 2025 года.

Интересно, что Lionsgate объявила о создании фильма почти одновременно с выходом романа Сьюзен Коллинз «Рассвет жатвы» — 6 июня 2024 года. Роман вышел 18 марта 2025 года и стал бестселлером. За первую неделю в США было продано 1,2 миллиона экземпляров — вдвое больше, чем у «Баллады о змеях и певчих птицах». В России роман вышел 25 марта 2025 года, и тираж 20 тысяч экземпляров был раскуплен за неделю.

