Автомобиль главы челябинского района Плохих привлек внимание ГАИ

21 ноября 2025 в 19:50
Land Cruiser остановился на тротуаре

Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Челябинске в районе ТРК «Урал» Land Cruiser с «блатными» номерами привлек внимание инспекторов ГАИ из-за остановки на тротуаре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, водителя привлекли к ответственности. По данным СМИ, транспортное средство принадлежит главе Брединского района Николаю Плохих.

«Нарушитель был вызван в отдел Госавтоинспекции города Челябинска. В его отношении сотрудники ГАИ составили административный протокол по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления.

Как сообщает «74.ру» со ссылкой на источник в правительстве области, автомобиль принадлежит главе Брединского района Николаю Плохих. Вероятно, за рулем был его водитель. URA.RU пыталось связаться с Плохих. Он на звонок не ответил.

