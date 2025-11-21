Автомобиль главы челябинского района Плохих привлек внимание ГАИ

Land Cruiser остановился на тротуаре Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Челябинске в районе ТРК «Урал» Land Cruiser с «блатными» номерами привлек внимание инспекторов ГАИ из-за остановки на тротуаре. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города, водителя привлекли к ответственности. По данным СМИ, транспортное средство принадлежит главе Брединского района Николаю Плохих.

«Нарушитель был вызван в отдел Госавтоинспекции города Челябинска. В его отношении сотрудники ГАИ составили административный протокол по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления.