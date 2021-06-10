Белорусам и украинцам хотят облегчить получение гражданства РФ

Жителям Белоруссии и Украины не придется отказываться от первоначального гражданства для получения паспорта в России. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму РФ. Об этом сообщил один из его авторов, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родственники по восходящей линии проживали на территории современной РФ. Также это — украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ», — цитирует РИА «Новости» Затулина. Он отметил, что если если граждане Белоруссии и Украины самоиндентифицируют себя как российские соотечественники, то российское правительство не должно им в этом препятствовать.
Затулин подчеркивает, что включение украинцев и белорусов в закон с упрощенным порядком получения гражданства России является важным и оправданным. По мнению Затулина, новый закон поможет привлечь в Россию миллионы соотечественников, передает телеканал 360. Изменения коснутся также иностранцев, состоящих в браке с россиянами. По действующей норме, для получения гражданства РФ им необходимо прожить в браке три года, пишет VSE42.Ru.
Подписывайтесь на URA.RU в