Роскомнадзор обвинил «Голос Америки» в нарушении закона

В Роскомнадзоре пригрозили радиостанциям штрафами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Радиостанции «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа» (оба признаны иноагентами в России) не соблюдают закон об СМИ-иноагентах. Об этом заявляет Роскомнадзор.

«Внесенные в реестр иноагентов американские СМИ „Голос Америки“ и „Радио Свободная Европа“/„Радио Свобода“ демонстративно отказываются соблюдать закон в полном объеме», — сообщает Роскомнадзор. По данным федеральной службы, «Голос Америки» не учредил российское юрлицо, а «Радио Свобода» систематически не выполняет требование о маркировке размещаемых материалов.

Наказанием за неисполнение закона связано в основном со штрафами. Предусмотренное лишение свободы сроком до двух лет применяется лишь в исключительных случаях, напоминают в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес канала Disney о недопустимости распространения вредного для детей контента. Речь идет о девятиминутном анимационном фильме «Out», главным героем которого является представитель ЛГБТ, пишет VSE42.Ru.