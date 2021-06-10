10 июня 2021

Власти Тюмени готовят ограничения для водителей электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокаты, самокат, электросамокат
В Тюмени могут появиться «красные зоны» для шеринговых электросамокатов Фото:

В тюменском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта обсудили возможность введения в городе отдельных парковок и «красных зон» с ограничением скорости для шеринговых электросамокатов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. В городской администрации Тюмени подтвердили, что работа в этом направлении действительно ведется.

«На заседании решались вопросы по организации „красных зон“ для шеринговых электросамокатов. Это участки, где скорость арендованных самокатов будет автоматически снижаться до 10-15 километров в час. Также участники заседания говорили о том, что для таких самокатов нужно ввести отдельные парковки, поскольку сейчас тюменцы, воспользовавшись услугой шеринга, просто кидают их где попало», — пояснил собеседник агентства.

В городской администрации подтвердили, что в департаменте дорожной инфраструктуры прошло несколько заседаний на тему ограничений для шеринговых самокатов. «Кроме этого, сейчас на городском сервисе опросов „Я решаю“ проходит соответствующее голосование. К сожалению, законодательно езда на самокатах сейчас никак не регулируется. Но, сообща, можно разработать и принять общие правила передвижения в парках и скверах города. Например, в той же Гилевской роще, где этот вопрос стоит очень остро», — пояснили там агентству.

В региональной автоинспекции URA.RU сообщили, что там также работают с водителями электросамокатов. «В этом году с участием электросамокатов произошло 4 ДТП. Мы на постоянной основе проводим профилактическую работу в этом направлении», — сообщили там URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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