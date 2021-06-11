Росстат сообщил о росте смертности в РФ

Россияне стали чаще умирать от болезней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России увеличилась смертность. Как свидетельствуют данные Росстата, в 2020 году чаще всего люди умирали из-за болезней систем кровообращения, новообразований, болезней органов дыхания, а также коронавирусной инфекции.

Всего в 2020 году умерли 2,14 миллиона человек, что на 340 тысяч человек больше, чем в 2019 году. Естественная убыль населения превысила 700 тысяч человек. Рост составил более чем в два раза. «Умерших от коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 — 144 691 человек. 6,8% к общему числу умерших в 2020 году», — указано в бюллетени Росстата «Естественное движение населения РФ за 2020 год», опубликованного на их официальном сайте.

Самой частой причиной смертности в стране в прошлом году стали болезни системы кровообращения — 938,5 тысяч погибших (43,9% к общему числу умерших в прошлом году). Еще 296 тысяч человек скончались от новообразований (13,8% от общего числа умерших). От болезней органов дыхания скончались 96,5 тысячи человек, что на 63,1% больше, чем годом ранее. Еще 58,3 тысячи россиян умерли от пневмонии, что более чем в два раза больше, чем в 2019 году.

Как объяснили ученые, смертность в РФ растет из-за того, что власти не занимаются демографией. В 2021 году ситуация может только ухудшиться, передает « Царьград ».

Ранее в Минздраве предупредили, что в мире вырастет смертность из-за изменения климата. Это произойдет после 2030 года.