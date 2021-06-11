Путин сравнил президентов США Трампа и Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп является экстраординарной талантливой личностью, а действующий глава Штатов — человек карьеры. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
«Даже сейчас я считаю, что бывший президент США г-н Трамп — экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек. Он пришел не из истеблишмента США, он не был частью большой политики раньше. Некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», — заявил Путин в интервью корреспонденту NBC Кейру Симмонсу.
При этом президент заявил, что Байден радикально отличается от Трампа. По его словам, нынешний президент — «человек карьеры» и практически всю жизнь провел в политике. «Это другой тип людей. Есть некоторые преимущества, некоторые недостатки. Н я надеюсь, что не будет никаких импульсивных движений от имени действующего президента США», — отметил Путин.
В Женеве 16 июня должны состояться переговоры президентов РФ и СШАВ Владимира Путина и Джо Байдена. Местом встречи станет вилла «Ла Гранж», пишет «Национальная служба новостей». Швейцария выразила благодарность обеим сторонам за доверие при выборе места, напоминает агентство Nation News. В день проведения саммита Россия—США ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. Ранее Дональд Трамп пожелал Байдену не засыпать в ходе встречи с Путиным, передает RT.
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