09 июня 2021

В МИД Швейцарии назвали место встречи Путина и Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Ведомство поблагодарило глав государств за выбор страны для встречи Фото:

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве на вилле «Ла-Гранж». Такую информацию сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии.

«16 июня на легендарной вилле „Ла-Гранж“ будет проходить встреча президентов Байдена и Путина. Швейцария благодарит обе страны за доверие, проявленное при выборе Женевы», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.

В парке «Ла-Гранж» находятся знаменитый розарий, заложенный в 1945 году, и множество цветников. Это место также используется для проведения торжественных приемов и официальных церемоний иностранных делегаций.

Во время встречи двух президентов ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. В частности, доступ ограничен в два парка — «Ла-Гранж» и «О-Вив». Кроме того, городские власти предлагают компаниям перевести своих сотрудников на дистанционную работу в день проведения саммита Россия—США, напоминает агентство Nation News. Власти также собираются закрыть небо над городом на время встречи лидеров двух государств, пишет «Царьград».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...