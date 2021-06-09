В МИД Швейцарии назвали место встречи Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве на вилле «Ла-Гранж». Такую информацию сообщает Министерство иностранных дел Швейцарии.
«16 июня на легендарной вилле „Ла-Гранж“ будет проходить встреча президентов Байдена и Путина. Швейцария благодарит обе страны за доверие, проявленное при выборе Женевы», — говорится на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.
В парке «Ла-Гранж» находятся знаменитый розарий, заложенный в 1945 году, и множество цветников. Это место также используется для проведения торжественных приемов и официальных церемоний иностранных делегаций.
Во время встречи двух президентов ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. В частности, доступ ограничен в два парка — «Ла-Гранж» и «О-Вив». Кроме того, городские власти предлагают компаниям перевести своих сотрудников на дистанционную работу в день проведения саммита Россия—США, напоминает агентство Nation News. Власти также собираются закрыть небо над городом на время встречи лидеров двух государств, пишет «
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