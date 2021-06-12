Автоэксперт предрек провал системе скрытых проверок ГИБДД

Сотрудники ГИБДД будут проводить скрытый надзор Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудникам ГИБДД не нужны фотографии нарушений для возбуждения административного дела, поэтому расширение полномочий инспекторов при проведении скрытых проверок на дорогах не повысит эффективность этой системы. Об этом URA.RU заявил председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД смогут фиксировать нарушения при проведении скрытого надзора на дорогах. В МВД сообщили ТАСС, что сотрудники ГИБДД будут фотографировать и снимать на видео нарушения.

«Какой смысл прятаться в кустах, если можно поставить камеру? За прошлый год камеры фотофиксации выписали почти 150 млн штрафов, сотрудники ГАИ выписали около одного миллиона штрафов. Государство не ставит себе целью расширять полномочия сотрудников ГИБДД. У государства цель получить с людей деньги, они их получают с помощью камер», — сказал URA.RU Форманчук. По его словам, расширение полномочий ничего не даст сотрудникам ГИБДД. «Поводом для возбуждения уголовного дела является непосредственное обнаружение нарушения должностным лицом. Ему не нужна камера для этого, он рисует схему, пишет рапорт, отдает дело в суд, водителя лишают [прав]. И это будет доказательство вины водителя», — отметил Форманчук.

По словам координатора общества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, процесс расширения полномочий замедлится, потому что сотрудникам ГИБДД нужно предоставить служебные устройства для фиксации нарушений. «Снимать нарушения инспекторы должны не на личные устройства, а на те, что выдало ведомство. Их настроят таким образом, чтобы фиксация нарушения не могла быть удалена», — сказал он в разговоре с URA.RU.