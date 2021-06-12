Государство недовольно вседозволенностью блогеров и посылает им сигнал, считает Николай Соболев Фото: Instagram Николая Соболева

Российская власть начинает оказывать массовое давление на сферу интернета и блогеров. Государство, недовольное их вседозволенностью, посылает героям YouTube и других сервисов сигнал. Об этом URA.RU заявил блогер Николай Соболев, комментируя недавнее задержания своего коллеги Юрия Хованского и обвинения в пропаганде наркотиков в сторону журналиста Юрия Дудя.

«Одного за другим блогеров начинают журить, хоть это и не „охота на ведьм“, но точно не случайное совпадение. Это направлено не против блогеров, а в целом против интернета и YouTube. Площадка стала слишком свободной, власти раздадут блогерам подзатыльники и тогда они поймут, что не нужно так открыто выступать», — рассказал Соболев URA.RU. Он также отметил, что случай с Хованским повлияет на уровень самоцензуры блогеров.

Ранее блогера Хованского задержали в Петербурге 9 июня по подозрению в экстремизме и призывам к осуществлению террористических актов, пишут « Невские новости ». Причиной стала песня о «Норд-Осте», которую блогер исполнил на стриме несколько лет назад. При обыске у Хованского нашли и изъяли огнестрельное оружие и устройство для употребления наркотиков, передает телеканал 360. МВД России в апреле проверяло видео Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков.