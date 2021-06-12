Полет в космос с основателем Amazon продали за 28 млн долларов

Место в одном космическом корабле с с основателем Amazon, самым богатым человеком в мире Джеффом Безосом продали на аукционе за 28 миллионов долларов. Об этом сообщили в компании Blue Origin, проводившей торги.
«Blue Origin завершила онлайн-аукцион на первое место в New Shepard, получив 28 миллионов долларов. Для участия в торгах зарегистрировались около 7600 человек из 159 стран», — цитирует представителей компании телекомпании 360.
Имя победителя торгов пока не известно, его объявят в течение нескольких недель. Первыми двумя космическими туристами будут браться Безосы.
Полет состоится 20 июля. Безос, объявляя о решении отправиться в космос вместе с братом, назвал будущее путешествие «величайшим приключением вместе с лучшим другом». По словам миллиардера, он мечтал об этом всю свою жизнь.
Безос считался самым богатым человеком мира с 2017 года по 7 января 2021 года. После этого его обошел глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В апреле текущего года 57-летний гендиректор Amazon снова вернул себе призвание самого богатого человека. По версии Forbes, его состояние составляет 177 миллиардов долларов. За год его состояние увеличилось на 64 миллиарда долларов.
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