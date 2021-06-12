Диетолог перечислил пять главных ошибок при похудении

Диетолог назвал основные ловушки, которые мешают похудеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основными ошибками при похудении являются резкое изменение подхода к питанию, использование силы воли и отказ от удовольствий. Эти и другие ловушки при похудении назвал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

«Первое — это незнание истинной энергетической ценности продуктов. Люди отдают предпочтение якобы полезным продуктам. Например, покупают в магазине обезжиренные фитнес-батончики, фитнес-батончики без сахара и так далее. Производитель заявляет на упаковке слоган „полезно для фигуры“, обусловленный тем, что он сократил содержание сахара процентов на десять. Но ведь он при этом увеличил содержание жира или наоборот», — цитирует эксперта «Радио Sputnik».

Еще одна ловушка — стремление радикально изменить подход к питанию. Резко начинать «худеть с понедельника» не стоит, так как в этом случае человек сдается через два-три дня и начинает питаться, как обычно. Также врач подчеркнул, что заниматься физическими упражнениями нужно правильно. Переедание калорийных продуктов сводит на нет все физические нагрузки.

Нельзя худеть при помощи силы воли и забывать о психоэмоциональной стороне вопроса. «На фоне стресса, эмоциональных проблем похудеть просто невозможно, потому что в этом случае тяга к еде все перебьет», — объяснил эксперт. Также нельзя совсем отказываться от удовольствий. Важно найти альтернативу «вкусняшкам» и заменить еду чем-то другим.