12 июня 2021

Некоторые россияне смогут бесплатно получить новую профессию

© Служба новостей «URA.RU»
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Минтруд предлагает россиянам обучиться новой профессии бесплатно Фото:

Около 170 тысяч россиян в этом году смогут бесплатно освоить новую профессию. Об этом журналистам рассказали в Министерстве труда РФ.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» по всей стране действуют программы переобучения. «Предполагается, что это позволит соискателям быстрее найти работу или открыть собственное дело», — рассказали «Российской газете» в Минтруде.

В рамках программ переобучения действует около трех тысяч направлений. Учиться можно очно и дистанционно. Воспользоваться этой возможностью смогут безработные граждане, вставшие на учет в центрах занятости, граждане старше 50 лет, а также женщины с детьми до 3 лет, находящиеся в декретном отпуске и нетрудоустроенные мамы, воспитывающие дошкольников. Программой уже воспользовались около 20 тысяч человек, а в этом году предполагается привлечь порядка 170 тысяч.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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