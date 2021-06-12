Некоторые россияне смогут бесплатно получить новую профессию

Около 170 тысяч россиян в этом году смогут бесплатно освоить новую профессию. Об этом журналистам рассказали в Министерстве труда РФ.
В рамках федерального проекта «Содействие занятости» по всей стране действуют программы переобучения. «Предполагается, что это позволит соискателям быстрее найти работу или открыть собственное дело», — рассказали «Российской газете» в Минтруде.
В рамках программ переобучения действует около трех тысяч направлений. Учиться можно очно и дистанционно. Воспользоваться этой возможностью смогут безработные граждане, вставшие на учет в центрах занятости, граждане старше 50 лет, а также женщины с детьми до 3 лет, находящиеся в декретном отпуске и нетрудоустроенные мамы, воспитывающие дошкольников. Программой уже воспользовались около 20 тысяч человек, а в этом году предполагается привлечь порядка 170 тысяч.
Подписывайтесь на URA.RU в