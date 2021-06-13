В Госдуме допустили проверки по детским выплатам

Родителей школьников ждут новые выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если выплаты на детей от 6 до 18 лет будут носить более регулярный характер, то не исключено, что власти станут проверять, на что родители потратили деньги. Это в беседе с URA.RU допустила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

Платежный сервис CloudРayments выяснил, что в 2020 году пики погашения микрозаймов и покупок в магазинах электроники пришлись на даты выплат единовременных пособий на детей в период пандемии. К новому учебному году родителям детей от 6 до 18 лет будут снова выплачены единовременные пособия. Власти РФ ожидают, что деньги будут потрачены на подготовку детей к школе.

«Предоставляя пособия, государство вправе рассчитывать, что родители потратят их на необходимые цели. Но если сами родители отказываются это делать, то на сегодняшний день реального механизма проконтролировать это нет. Такое регулирование достаточно сложное, отслеживание будет стоить огромных средств из бюджета. Но поскольку пока это единовременные пособия, подождем: возможно, будут следующие предложения президента. Такое пособие будет повторяться. Тогда, возможно, будет и регулирование», — допустила Бессараб в беседе с агентством.

Депутат Госдумы Сергей Калашников считает, что нет смысла проверять, на что родители потратили детские выплаты. «Это невозможно регулировать, поскольку не определен перечень целевых товаров, на что тратить деньги. Плюс суммы небольшие. Но это и непринципиально: мы помогаем семьям, а не раздаем одежду, как в концлагере», — сказал Калашников URA.RU.

За получением выплат на детей-школьников россияне смогут обратиться с 15 июля до 1 ноября 2021 года. Ожидается, что выплату в размере 10 тысяч рублей получат родители более 20 миллионов детей, пишет « Утро.ру ».