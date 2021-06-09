Минтруд: выплаты на детей от 8 до 17 лет начнутся до 1 августа

Выплаты новых пособий одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и нуждающимся беременным женщинам, начнутся до 1 августа. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«Регламентом предусмотрено 10 рабочих дней на рассмотрение и 20 рабочих дней — возможное продление при непоступлении необходимых сведений, потому что там достаточно сложное межведомственное взаимодействие. По алиментам нам еще нужно выстроить взаимодействие с судебной системой: судебные органы, мировые судьи плюс еще служба судебных приставов. Но до 1 августа выплаты точно начнутся», — рассказал он «Известиям». Костяков также напомнил, что при назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости.
Ранее сообщалось, что с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно из неполных семей, в среднем 5 650 рублей в месяц. По 6 350 рублей в месяц смогут получать беременные, находящиеся в трудной материальной ситуации. Также президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Соответствующее заявление он сделал в своем послании Федеральному Собранию. Выплаты произведут до 17 августа.
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