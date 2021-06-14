В НАТО сделали заявление об угрозе для России

Саммит НАТО проходил в Брюсселе 14 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

НАТО не нацелен на противостояние с Россией или создание угрозы для нее. Об этом сообщили на саммите Североатлантического альянса.

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», — приводит выдержку из заявления по итогам саммита НАТО telegram-канал «RT на русском». Отмечается, что Североатлантический Альянс готов к контактам с Россией по военной линии для повышения предсказуемости и прозрачности в двусторонних отношениях.

Саммит НАТО проходил в Брюсселе 14 июня. В нем принял участие президент США Джо Байден. Главы государств и правительств Североатлантического альянса обсудили «агрессивные действия России», усиление Китая, угрозу терроризма, кибератаки, а также климатические изменения, пишет Life .