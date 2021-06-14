В Челябинске начали массово отключать горячую воду в домах

Почти 1,5 тысячи домов в Челябинске останутся без горячей воды Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Челябинске 15 июня стартовал второй этап опрессовок, сообщили URA.RU в администрации города. Без горячей воды останутся на две недели почти 1500 жилых домов, а также часть социальных учреждений.

«В Калининском районе под отключение попадут 94 дома, в Курчатовском — 387, в Ленинском — 236, в Тракторозаводском — 325, в Центральном — 227. В общей сложности это 1435 домов. Также без горячего водоснабжения останутся 97 детсадов, 82 учебных и 32 лечебных учреждения», — пояснили URA.RU в мэрии.

Второй этап отключения ГВС продлится до 29 июня. Найти свой адрес в графике можно здесь.

Сроки, на которые челябинцы останутся без горячей воды, могут варьироваться. На ряде адресов она появляется раньше обещанного. Однако если в ходе гидравлических испытаний на сетях или в оборудовании домов выявляются аварии, то опрессовки затягиваются. Так произошло в Металлургическом районе: в отключенные еще на первом этапе дома горячая вода вернется лишь 16 июня.