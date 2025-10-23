Текслер сообщил о 19 пострадавших в результате взрывов в Копейске

Текслер озвучил актуальную информацию от медиков по пострадавшим в Копейске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате взрывов на одном из предприятий Копейска Челябинской области пострадали 19 человек, в том числе пять человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Всего пострадало 19 человек. 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщил Текслер в официальном telegram-канале.

Двое из пострадавших переведены в ожоговое отделение челябинской ГКБ №6, еще двое находятся в областной больнице. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после того, как ее состояние стабилизируется.

На амбулаторном лечении находятся 14 человек. В том числе четверо находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска. У них травмы легкой и средней степени тяжести. Еще один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи, добавил Текслер.

В Копейске на одном из предприятий города вечером 22 октября в 23:45 произошли два взрыва. Погибли десять человек. В СК РФ возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Завтра в Челябинской области объявлен День траура.