В Челябинской области отменят развлекательные мероприятия в день траура
Театры и концертные залы Челябинской области перейдут на классический репертуар в день траура - 24 октября
В Челябинской области 24 октября отменят все развлекательные мероприятия в учреждениях культуры. Решение связано с объявленным днем траура после происшествия на предприятии в Копейске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
«В муниципальных и государственных учреждениях культуры, а также в образовательных учреждениях в сфере культуры нами принято решение отменить все развлекательные мероприятия. Показы в театрах и концертных залах будут проходить на основе классического репертуара. Подведение итогов фестиваля профессиональных театров „Сцена“ пройдет без творческих номеров. Все наши мероприятия начнутся с минуты молчания. От лица всех работников сферы культуры выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — отметил министр культуры области Алексей Бетехтин.
Как сообщало URA.RU, трагедия в Копейске произошла 22 октября около 23:45. На заводе прогремели два взрыва, версия с атакой БПЛА не подтвердилась. По последним данным, погибли десять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Вся информация о происшествии в Копейске собрана в сюжете URA.RU.
