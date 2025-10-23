В Челябинской области отменят развлекательные мероприятия в день траура

Театры и концертные залы Челябинской области перейдут на классический репертуар в день траура - 24 октября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Челябинской области 24 октября отменят все развлекательные мероприятия в учреждениях культуры. Решение связано с объявленным днем траура после происшествия на предприятии в Копейске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

«В муниципальных и государственных учреждениях культуры, а также в образовательных учреждениях в сфере культуры нами принято решение отменить все развлекательные мероприятия. Показы в театрах и концертных залах будут проходить на основе классического репертуара. Подведение итогов фестиваля профессиональных театров „Сцена“ пройдет без творческих номеров. Все наши мероприятия начнутся с минуты молчания. От лица всех работников сферы культуры выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — отметил министр культуры области Алексей Бетехтин.