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В Пермском крае внук истязал бабушку. «Пнул за то, что не дала денег на такси»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт тротуаров и крыш. Курган, продукты, пенсионерка, пакет, бабушка
Мужчина периодически избивал бабушку, с которой проживал в одном доме Фото:

Житель Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) отправится в колонию за истязание родной бабушки. Суд города Кудымкара установил, что 43-летний мужчина неоднократно избивал престарелую родственницу, которая нуждалась в постоянном уходе. Так, однажды внук ударил бабушку за то, что она не дала ему денег на такси, сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

«43-летнего житель Юсьвинского муниципального округа осужден за кражу из частного домовладения и истязание родной бабушки. Злоумышленник проживал вместе с 80-летней бабушкой. Находясь в нетрезвом состоянии, он систематически избивал ее. Однажды пьяный внук пнул бабушке по ноге за то, что она не дала ему денег на такси. О противоправных действиях внука бабушка рассказала своей дочери, которая сообщила о данных фактах в полицию», — говорится на сайте.

Кроме того, пермяк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из частного домовладения стиральную машину, металлическую посуду, железную кровать, алюминиевый кабель, конный плуг, санки и другое имущество. Часть украденных вещей он променял на алкоголь. По совокупности совершенных преступлений суд приговорил виновного к 4 годам и исправительной колонии строгого режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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